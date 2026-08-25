Casi 9.600 mensajes de odio en redes los días de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este "pico" de mensajes ligado a la crisis en esa ciudad española ubicada en el norte de África, impulsó el repunte de publicaciones discriminatorias en redes durante julio, con 57.406 contenidos, cuando fueron 40.800 en junio.

El boletín mensual del observatorio destaca que las personas procedentes del norte de África continúan siendo el principal grupo diana del discurso de odio detectado en redes sociales durante julio: el 68 % de los contenidos analizados.

Por su parte, los mensajes contra los inmigrantes en general representaron el 19 % del total, algo superior a los referidos a los musulmanes, con el 16 %, cinco puntos más que el mes anterior.

Los dirigidos contra afrodescendientes y latinoamericanos representaron el 10 % y el 7 %, respectivamente.

Cuatro de cada diez mensajes deshumanizan o degradan gravemente a los grupos que son objeto de odio, según el informe.

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Otro 38 % se engloba en publicaciones de amenaza, en tanto que los mensajes que incitan a la expulsión alcanzaron el 15 %, los que incitan a la violencia el 4 %, los contenidos destinados a promover el descrédito supusieron el 2 % y los que alaban a quienes atentan contra ellos, el 1 %.

Entre los principales episodios que generaron discursos de odio en julio, la inseguridad ciudadana concentró el 48 % de los contenidos monitorizados, con mensajes que asocian de forma generalizada la delincuencia a la inmigración.

Además de la inseguridad, el ámbito deportivo concentró otro 34 % de mensajes de odio. La celebración de la Copa del Mundo de Fútbol dio lugar a la difusión de mensajes racistas, xenófobos e islamófobos contra jugadores, selecciones nacionales y aficionados.