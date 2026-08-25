Catar descarta colaborar con las sanciones de EE.UU a Irán y prefiere vuelta al diálogo

"Estamos hablando de sanciones impuestas por una parte contra la otra, y no de sanciones de Naciones Unidas. No tenemos decisión de apoyar o no (...) Nuestra prioridad es que todas las partes vuelvan a las negociaciones para hallar una solución a esta crisis", dijo el portavoz de Exteriores catarí, Majid al Ansari, en su rueda de prensa semanal.

Tras afirmar que "las sanciones no nos afectan de forma directa", Al Ansari insistió en que su país "no apoya ninguna de las partes" del conflicto, y "responde de forma positiva cuando se trata de sanciones internacionales", en tanto advirtió de que "la región y el mundo serían la víctima de cualquier escalada".

En este sentido, destacó que su país continúa sus contactos, junto con otros mediadores, como Pakistán, para que EE.UU e Irán retomen el diálogo, si bien destacó que "no tenemos confirmación al respecto hasta el momento, por lo que no hay novedades".

"Lo que importa a Catar es que la navegación vuelva a la normalidad en el estrecho de Ormuz, se garantice la exportación, la seguridad de la energía y de las cadenas de suministro. Esto requiere una solución diplomática que tenga un resultado positivo para todos, incluido para el pueblo iraní", añadió.

Al Ansari reconoció que su país, uno de los principales exportadores mundiales de gas natural, ha tomado medidas de austeridad para afrontar al profundo impacto financiero provocado por la guerra y el cierre de Ormuz, aunque aseguró que "no son estructurales", sino "provisionales y de precaución".

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EE.UU presentó este lunes un nuevo y agresivo paquete de sanciones económicas contra Irán, que busca sancionar a todo aquel que comercie con la República Islámica.

Con la operación 'Paria económico', Washington pretende reducir aún más las ventas de crudo iraní y apunta a cinco "vías vitales" que Teherán emplea para generar ingresos: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

Algunos aliados de EE.UU en el Golfo han dado pasos económicos contra Irán, como Emiratos Árabes Unidos que el pasado día 19 anunció la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con la República Islámica.