Costa defiende un presupuesto "distinto", que dote a la UE de más autonomía estratégica

"Europa debe acelerar su camino hacia una mayor autonomía estratégica", destacó Costa en una rueda de prensa en Bratislava, primera escala de una gira centrada en las negociaciones para lograr un consenso entre los 27 sobre el presupuesto plurianual de la UE para el período 2028-2034.

El político portugués se refirió en la capital de Eslovaquia a una "construcción totalmente distinta" del marco financiero en comparación con los anteriores, dada la necesidad de fortalecer las partidas destinadas a "la capacidad competitiva, transformación industrial, defensa, seguridad y resiliencia estratégica".

Todo ello, enfatizó, sin abandonar políticas tradicionales como la de Cohesión o la Política Agrícola Común (PAC), que "han demostrado ser fundamentales para apoyar la prosperidad y el desarrollo equilibrado por toda Europa".

"La principal condición para una mayor autonomía es nuestra unidad", subrayó Costa en su comparecencia junto al primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, con quien mantuvo hoy una reunión en Bratislava.

Por su parte, Fico exigió que las nuevas cuentas comunitarias mantengan "una cohesión fuerte para reducir las diferencias regionales" e incluyan una "financiación adicional para los países que comparten frontera con Ucrania".

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En cuanto a la competitividad, el mandatario eslovaco apeló a evitar una guerra de aranceles con Pekín: "Al Gobierno eslovaco le interesa la capacidad de competitividad, y me encuentro entre los primeros ministros que no entienden la competitividad con la imposición de nuevas tarifas o creando nuevas barreras", afirmó.

"Tengo un punto de vista distinto al de la UE sobre China: no creo que haya que competir a base de barreras, como si fuera un enemigo, sino amistosamente para ser mejores", insistió Fico.

Tras su visita a Bratislava, Costa continuará su gira diplomática con paradas en Tallin, Vilna, Riga y Praga.