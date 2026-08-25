Cuatro muertos en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania

“Cayeron restos de drones en el terreno de la estación de Afipski. Lamentablemente, dos personas perdieron la vida”, indicó en la plataforma de mensajería Telegram el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

Agregó que una refinería ubicada en esa zona del suroeste de Rusia vecina al mar Negro quedó en llamas.

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En Ucrania, dos personas fallecieron a causa de una bomba guiada rusa en Zaporiyia, en el sureste del país, informó el jefe de la administración militar local, Iván Fédorov, también a través de Telegram.