Delhi convoca una reunión de emergencia tras registrar más de 2.300 casos de gripe porcina

"La situación relativa al virus H1N1, la gripe porcina, está bajo control. Están llegando pacientes con fiebre alta y los estamos tratando para que se recuperen y puedan volver a casa. No hay escasez de camas, medicamentos ni médicos", declaró el ministro de Salud de Delhi, Pankaj Singh, a la agencia local de noticias ANI.

El ministro agregó que se han habilitado salas de aislamiento para el virus H1N1 en los hospitales y que se tomarán medidas si se niegan camas a los pacientes.

Con 2.308 casos, las infecciones por el virus H1N1 representan la gran mayoría de los casos de gripe registrados en Delhi este año, mientras que el resto corresponde a otras cepas de gripe, según las autoridades.

El director general del Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR), Rajiv Bahl, aseguró en una rueda de prensa el martes que el incremento "no es inusual" y que responde a un patrón asociado a la actual época de lluvias monzónicas.

Bahl recomendó evitar el contacto físico y mantener un distanciamiento social de dos metros, aunque descartó la necesidad de usar mascarillas.

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La gripe porcina A (H1N1) es una infección respiratoria estacional cuyos síntomas incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolor de cabeza, dolores corporales o musculares, fatiga y, en ocasiones, náuseas, vómitos o diarrea, explicó el Ministerio de Salud de la India.

El virus, que fue detectado por primera vez en los humanos en el 2009 y se propagó rápidamente alrededor del mundo, se contrae comúnmente cuando alguien con la gripe tose o estornuda hacia el aire que otros inhalan.