Descartado el plan para devolver a Francia ocho delfines que están acogidos en España

"Con mucho pesar, hemos tomado la decisión de no continuar con este proyecto", escribe este martes en su cuenta de Instagram el ZooParc de Beauval,

Su director, Rodolphe Delord, explica en un vídeo que esa decisión es el resultado de "varios meses de estudios técnicos, científicos, veterinarios, medioambientales, económicos y jurídicos", después de que el Gobierno francés hubiera pedido que analizaran la posibilidad de recibir estos delfines, procedentes del centro acuático de Marineland, en la Costa Azul, que cerró hace ya más de un año y medio.

Cuando se hicieron públicos los planes para llevar delfines a Beauval, una decena de asociaciones ecologistas se manifestaron públicamente en contra e incluso iniciaron procedimientos ante la justicia alegando que era contrario a la legislación francesa.

El ZooParc de Beauval asegura que su intención era "ofrecer a esos delfines las mejores condiciones de vida posible y desarrollar un centro de investigación al servicio de su conservación" y que había dedicado ya "más de 1,5 millones de euros" para un proyecto cuyo coste total se calculaba en 45 millones.

Los ocho delfines que se trasladaron a Benalmádena el mes pasado son una parte de los ejemplares que quedaban en las instalaciones de Marineland de Antibes (propiedad del grupo español Parques Reunidos), que fue el mayor parque acuático de Europa, pero que se vio forzado a cerrar a comienzos de 2025 por la entrada en vigor de una ley francesa sobre el bienestar animal.

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En Marineland había en total 12 delfines y dos orcas (wiki, de 24 años y keijo, de 11) que se quedaron allí tras el cierre al público, para los que se estaba buscando destino.

Se había barajado la posibilidad de que los cuatro delfines que no fueron a Málaga viajaran a Valencia y que las dos orcas se transfirieran al Loro Parque de Tenerife, en las Islas Canarias, pero aún está pendiente la decisión definitiva sobre estos mamíferos.