Detienen a 54 personas de una cofradía islamista turca investigada por sospecha de fraude

Los arrestos han sido ordenados por la Fiscalía General de Ankara, que también ha designado administradores judiciales para once empresas y tres asociaciones vinculadas a la congregación religiosa que encabeza Alihan Kuris, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado día 16 junto a otros 31 dirigentes del movimiento.

El pasado sábado fueron detenidas otras 13 personas en el marco de la misma investigación, por lo que la de hoy constituye ya la tercera ola de arrestos contra miembros del grupo en menos de diez días.

La Fiscalía acusa a la cúpula de 'Süleymancilar' de haber transformado la comunidad religiosa, fundada a mediados del siglo XX y orientada a la enseñanza coránica, en una organización destinada a la obtención de beneficios económicos ilícitos.

Las pesquisas revelan que el grupo habría transferido al extranjero unos 100.000 millones de liras turcas (unos 2.000 millones de euros / 2.334 millones de dólares).

Según informan varios medios turcos citando fuentes judiciales, Kuris posee 191 propiedades registradas a su nombre o al de sus padres, mientras que la Policía incautó 200 kilogramos de lingotes de oro durante el registro de la vivienda de uno de sus hermanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, la organización religiosa 'Kuytulcular', que criticó la actuación de la Justicia contra 'Süleymancilar' atribuyéndola a motivos políticos por la oposición de la congregación al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan, fue objeto de otra operación que se saldó con la detención de 44 personas, incluido su líder.

Los 'Süleymancilar', seguidores del predicador Süleyman Hilmi Tunahan (1888-1959), establecieron una amplia red de centros de enseñanza coránica en Turquía a partir de los años sesenta.

En 1973, el grupo fundó en Alemania la asociación VIKZ, que actualmente gestiona unas 300 mezquitas en ese país, donde se ha visto envuelta en varias polémicas por promover una interpretación fundamentalista del islam.