Dimite el vicepresidente de Tanzania tras menos de un año en el cargo

"Hoy, 25 de agosto de 2026, he escrito una carta a la presidenta de la República Unida de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, para informarle de que he decidido retirarme de la política y del servicio público", publicó Nchimbi en su cuenta de la red social Instagram.

La dimisión, según el vicepresidente, se hará efectiva a partir del 4 de septiembre.

"Le aseguré (a Hassan) que el día que considerara que necesitaba a otro vicepresidente, dejaría este cargo. Estoy plenamente convencido de que la señora presidenta desea un cambio, por lo que he decidido cumplir mi promesa", añadió.

Estas palabras llegan en un contexto de rumores por posibles fricciones y presiones dentro del Ejecutivo, según publicaron este martes medios locales.

Nchimbi asumió el puesto el 3 de noviembre de 2025, y antes se había desempeñado como embajador del país en El Cairo (2022-2023) y Brasilia (2016-2021), y como ministro del Interior (2012-2013) y de Información, Cultura, Deportes y Juventud (2010-2012), entre otras responsabilidades.

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La presidenta deberá nombrar a un nuevo vicepresidente, que tendrá que ser confirmado por la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).

Hassan fue declarada vencedora de las elecciones del 29 de octubre de 2025, de las que quedaron excluidos sus dos principales rivales.

Las protestas desatadas durante la votación y los días posteriores fueron duramente reprimidas por la Policía con gases lacrimógenos y munición real, mientras el Gobierno impuso un toque de queda y cortó el acceso a internet en el país.

El pasado abril, la comisión de investigación designada por Hassan para investigar la violencia ocurrida alrededor de los comicios cifró en 518 los muertos, afirmando que las movilizaciones no fueron pacíficas sino "actos de violencia".

Por su lado, expertos de las Naciones Unidas afirmaron que al menos 700 personas murieron durante las protestas, aunque la principal formación opositora, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), situó en hasta 1.000 los muertos.

Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado una ola de represión y detenciones de disidentes en Tanzania bajo la Presidencia de Hassan, en el poder desde 2021.