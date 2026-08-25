El Ejército sueco pide expropiar por seguridad una propiedad rusa próxima a una base naval

El Ejército sueco apeló en un comunicado a la "situación de seguridad seria, la amenaza de los drones rusos y la propiedad del inmueble" para justificar la medida.

El inmueble constituye además el único lugar del que no disponen las Fuerzas Armadas para realizar una defensa "efectiva" de la base naval.

"Nos encontramos en la situación de seguridad más grave desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la amenaza contra Suecia y la OTAN es real", señaló el teniente general Carl-Johan Edström.

Medios suecos habían revelado hace años que una persona de nacionalidad rusa y vínculos con el Estado ruso había comprado en 2017 una propiedad de 1,3 hectáreas próxima a Muskö.

En la finca, cuya dueña formal es su mujer (que tiene doble nacionalidad rusa y sueca), se está construyendo una casa de gran tamaño.

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"Naturalmente, no podemos comentar un caso concreto. Pero vamos a priorizar esa solicitud, ya que está relacionada con la defensa y es importante que sea tratada de forma rápida", declaró a la agencia TT el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson.