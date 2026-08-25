El emisario del Vaticano a Lavrov: "Hablemos claro, la guerra debe terminar"

"Hablemos claro, la guerra debe terminar (...) Cuánto más tiempo continúe el conflicto, más difícil será lograr una solución adecuada", dijo en rueda de prensa conjunta.

Gallagher aseguró haber repetido ante Lavrov el llamamiento realizado en su momento por el papa León XIV de "poner fin a las hostilidades para empezar auténticas negociaciones con el apoyo de la comunidad internacional".

"La postura de la Santa Sede es clara: el conflicto no puede ser resuelto por medios militares. Es esencial crear las condiciones para un proceso político y diplomático", señaló.

El Vaticano, añadió, "llama a ambos bandos a mostrar apertura y buena voluntad, de forma que dicho diálogo se convierta en una realidad lo antes posible".

Al mismo tiempo, instó a Rusia y Ucrania a respetar el derecho internacional y humanitario, en especial en relación con la población civil, la infraestructura y el tratamiento de heridos y prisioneros de guerra.

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Por su parte, Lavrov calificó de "muy útil" la conversación con el secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, al que agradeció su "postura equilibrada" sobre el conflicto con Ucrania.

Además, anunció la disposición de Rusia de reanudar los contactos políticos con el Vaticano a nivel de viceministros de Exteriores.

Éste es el primer viaje de Gallagher a Rusia desde 2021 -antes de la guerra-, aunque el emisario del Vaticano sí habló con Lavrov por teléfono el pasado año.

En julio pasado también viajó a Kiev, donde se reunió con los dirigentes ucranianos, que invitaron a visitar el país al papa León XIV, quien ha condenado en las últimas semanas la muerte de civiles de ambos bandos.