Emiratos pide a Irán "colaborar" como única salida a la guerra y a su crisis económica

Así se expresó el asesor diplomático del presidente emiratí, Anwar Gargash, en un mensaje en X, en el que consideró una "decisión estratégica errónea" los ataques iraníes con misiles y drones contra sus vecinos árabes, ricos en petróleo, durante la guerra entre Irán y EE.UU., iniciada en febrero pasado.

"La agresión iraní contra los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) fracasó en su objetivo (...) fue una decisión estratégica errónea que profundizó la difícil situación de Teherán, aumentó su aislamiento y debilitó su posición", dijo Gargash.

El asesor subrayó que "la solución a este conflicto reside en la colaboración (de Irán) con los Estados del CCG (Arabia Saudí, Catar, EAU, Kuwait, Baréin y Omán) para allanar el camino hacia la desescalada y la búsqueda de una solución política al conflicto".

También advirtió a la República Islámica de que su confrontación con EE.UU "ha entrado en una fase de creciente presión económica" en relación a las sanciones para poner fin "a los intentos (iraníes) de dominar el estrecho de Ormuz", por donde antes de la guerra pasaba un 20 % de las exportaciones mundiales de energía, y que la Guardia Revolucionaria iraní cierra desde el inicio de la guerra.

Gargash aludió al nuevo y agresivo paquete de sanciones económicas anunciadas este lunes por EE.UU contra Teherán, que busca sancionar a todo aquel que comercie con la República Islámica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con la operación 'Paria económico', EE.UU pretende reducir aún más las ventas de crudo iraní y apunta a cinco "vías vitales" que Teherán emplea para generar ingresos: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

EAU, cuyas instalaciones energéticas y al menos 19 de sus buques han sido atacados por Irán en Ormuz en los últimos meses, ya había dado un paso económico contra Teherán antes de que EE.UU presentara la operación 'Paria económico'.

El pasado día 19, el país anunció la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con la República Islámica.