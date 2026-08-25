Emisario del Vaticano le dice a Lavrov que "el diálogo es más importante que nunca"

"Creemos que el diálogo es más importante que nunca y que el mundo necesita la diplomacia más que nunca", comentó Gallagher, según informó la televisión rusa.

Añadió que la reunión de hoy es una "apropiada" continuación de los contactos mantenidos en los últimos tiempos entre la Santa Sede y la Embajada rusa.

Éste es el primer viaje de Gallagher a Rusia desde 2021 -antes de la guerra-, aunque el emisario del Vaticano sí habló con Lavrov por teléfono el pasado año.

Respecto a la agenda de la reunión, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró en rueda de prensa: "No dudo que el tema ucraniano surgirá".

Gallagher tiene previsto reunirse también hoy con el metropolita Antoni, jefe de relaciones exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

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Además, mañana, miércoles, será recibido por el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, según informó el Vaticano.

En julio pasado también viajó a Kiev, donde se reunió con los dirigentes ucranianos, que invitaron a visitar el país al papa León XIV, quien ha condenado en las últimas semanas la muerte de civiles de ambos bandos.