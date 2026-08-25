Emisario del Vaticano llama en Rusia a poner fin a la guerra

"Hablemos claro, esta guerra debe terminar (...). Cuanto más tiempo continúe el conflicto, más difícil será lograr una solución adecuada", dijo en rueda de prensa, tras reunirse con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú.

Éste es el primer viaje de Gallagher a Rusia desde el comienzo de la contienda -el anterior fue en 2021- y tiene lugar un mes después de que fuera recibido en Kiev por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Aunque no se aceptaron preguntas de la prensa y ambas partes admitieron públicamente sus diferencias, el ambiente al comienzo y después del encuentro fue positivo.

El jefe de la diplomacia del Vaticano aseguró haber repetido ante Lavrov el llamamiento realizado por el papa León XIV de "poner fin a las hostilidades para empezar auténticas negociaciones con el apoyo de la comunidad internacional".

"La postura de la Santa Sede es clara: el conflicto no puede ser resuelto por medios militares. Es esencial crear las condiciones para un proceso político y diplomático", señaló.

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El Vaticano, añadió, "llama a ambos bandos a mostrar apertura y buena voluntad, de forma que dicho diálogo se convierta en una realidad lo antes posible".

Mientras, prosiguió, "ofrece su plataforma de diálogo y sus buenos oficios en la esperanza de que la tan deseada paz sea alcanzada lo antes posible".

"Este es mi sincero deseo para ambos pueblos", dijo.

Mientras, Lavrov calificó de "muy útil" la conversación con el secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, al que agradeció su "postura equilibrada" sobre el conflicto.

Además, anunció la disposición de Rusia de reanudar los contactos políticos con el Vaticano a nivel de viceministros de Exteriores.

A su vez, Gallagher destacó que, pese a las "sustanciales diferencias", ambas partes han encontrado "puntos de convergencia", como la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos y la obligación de proteger a la población civil.

"Hemos visto una voluntad concreta de colaborar en asuntos humanitarios", dijo y destacó que abordó con Lavrov el retorno de los niños ucranianos, la situación de los prisioneros y los civiles detenidos, los desaparecidos y la reunificación familiar.

Al respecto, conminó a ambos bandos a respetar el derecho internacional y aplicar "criterios humanitarios", no políticos, y expresó su "firme esperanza" de que la colaboración con las autoridades rusas ofrecerá "resultados".

Precisamente, León XIV, que no descarta visitar Ucrania a invitación de Zelenski, llamó hace dos semanas a ambos bandos a detener la "espiral de violencia" y evitar "los ataques contra objetivos civiles".

Tanto la ONU como organizaciones independientes han denunciado un incremento dramático del número de civiles muertos -más de 400 en julio, según Naciones Unidas-, especialmente lejos del frente de batalla, que no se veía desde los primeros meses del conflicto.

"Tras más de cuatro años de hostilidades, el conflicto sigue expandiéndose, el número de víctimas sigue aumentando y muchas familias siguen divididas, y las consecuencias materiales y psicológicas del conflicto afectan a millones de personas en Ucrania y Rusia", dijo Gallagher.

La visita del emisario del pontífice romano es el primer intento de mediación internacional desde la última ronda de negociaciones tripartitas con mediación estadounidense celebrada en febrero pasado.

Desde entonces, el conflicto en Irán ha mantenido ocupados a los mediadores de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, cuyos planes de visita a Kiev esta semana fueron pospuestos en el último minuto.

El presidente ruso, Vladímir Putin, dice estar abierto al diálogo, pero rechazó el fin de semana por "exóticas" las últimas propuestas ucranianas de alto el fuego y tregua aérea y marítima.

Mientras, el lunes, con ocasión de la independencia de Ucrania, la Unión Europea se mostró dispuesta a incrementar la presión con sanciones a Moscú y el suministro de medios de defensa antiaérea para Kiev, con el fin de obligar al Kremlin a negociar "seriamente" una paz.

Gallagher, que se reunirá hoy también con su homólogo de la Iglesia Ortodoxa rusa, será recibido el miércoles por Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Los analistas rusos consideran que la visita del emisario de la Santa Sede es diplomática, no religiosa, y que el Vaticano podría ejercer el papel de moderador con el visto bueno de Europa y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

La prensa local destaca que Putin, un creyente confeso bautizado a escondidas durante la Unión Soviética, visitó por última vez el Vaticano en 2019.