España reformará las leyes de asilo y extranjería tras la crisis migratoria de Ceuta

Entre otras medidas, se incorpora la figura del triaje, es decir, el proceso de recogida de información de los migrantes que entran en España sin haber sido sometidos a los controles fronterizos, que será de 72 horas, prorrogables por decisión judicial.

Respecto a las solicitudes de protección internacional, la ley distinguirá entre el procedimiento ordinario de examen y el acelerado, que ha de estar resuelto en tres meses.

El objetivo del Ejecutivo es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024, informó este martes en una rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la entrada masiva de unas 80.000 personas en la ciudad norteafricana española de Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

Entre los cambios anunciados, se "actualizan" y "precisan" las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria, y se incorporan de forma expresa realidades como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.

Respecto a la tramitación de las solicitudes de protección internacional, el ministro español detalló que la ley distinguirá entre el procedimiento ordinario de examen y el de examen acelerado.

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Además, se fija un nuevo procedimiento de frontera, previsto en el reglamento de la Unión Europea (UE) y de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de doce semanas, durante las cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas.

Esta medida, añadió, es una cautela que se aplica antes de que se autorice la entrada formal en el país y facilita su retorno en caso de denegación de la petición de protección internacional.

La reforma de la ley de extranjería modifica materias que afectan a derechos fundamentales e incorpora la figura del triaje, es decir, el proceso de recogida de información de los migrantes que entran en España sin haber sido sometidos a los controles fronterizos.

Un control que incluye, según Grande-Marlaska, un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos.

Aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días para el triaje -obligatorio para los Estados miembros-, en España será de 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial, para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas para ello.

Grande-Marlaska garantizó que la reforma incorpora los preceptos del pacto europeo que impiden la entrada de personas que llegan de manera irregular y que no tienen derecho a protección internacional, con un procedimiento que tiene un plazo máximo de tramitación de doce semanas.