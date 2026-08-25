España ve detrás de crisis de Ceuta actores interesados en desestabilizar al país y a UE

En una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados este martes, Robles consideró que de esta crisis se pueden aprender lecciones que permitan analizar lo ocurrido para sacar conclusiones, aunque advirtió de que "hay muchas cuestiones que tardarán tiempo en saberse, otras que incluso no llegaremos a conocer".

El pasado 30 de julio más de 70.000 personas cruzaron a nado desde Marruecos hasta Ceuta, un hecho sin precedentes, y aunque a las pocas horas la mayoría regresó, aún quedan en la ciudad parte de ellos, muchos menores.

La ministra insinuó la existencia de "actores interesados" que probablemente hayan favorecido esta crisis o estén utilizándola "con una clara finalidad política de desestabilización no solo de España, sino también de la Unión Europea, en un contexto internacional, con la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio, el repunte del radicalismo integrista en África o la proliferación de ataques híbridos".

Ello, a su juicio, "hace más necesario que nunca el refuerzo de una actuación conjunta de las sociedades democráticas en defensa de nuestros valores y del respeto a la vida y dignidad de todos los seres humanos", en el que la UE tiene que seguir teniendo un papel esencial.

Pero también destacó las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y las autoridades judiciales para luchar contra la delincuencia organizada y en contra de las mafias que trafican con seres humanos.

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Además, España y Marruecos, como países que comparten frontera, deben continuar trabajando conjuntamente y sin regatear medios ni esfuerzos para atajar la inmigración irregular, afirmó.

Por otra parte, el Gobierno declaró este jueves la "situación de interés para la seguridad nacional" en Ceuta y nombró al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para asumir el mando único de la gestión de la crisis.

Tras reunión del Consejo de Ministro, la portavoz del Ejecutivo, Elma Sáiz, insistió en que Ceuta vive una "situación extraordinaria" y requiere "una respuesta extraordinaria" como la acordada por el Ejecutivo.

El objetivo de este mando único es que todas las administraciones trabajen "de manera coordinada y eficaz" para hacer frente a la crisis, y de hecho implica a los once ministerios junto a la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Ejecutivo de esa ciudad, presidido por Juan Jesús Vivas.

Este decisión llega 25 días después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta y después que el presidente de esa ciudad reclamara de manera insistente la creación de ese mando único.

Este mismo martes Vivas reclamó al Gobierno español que actúe "de manera proporcional" a la gravedad de una crisis que, a su juicio, sigue afectando a la seguridad, los servicios públicos, la economía y la convivencia.

El Gobierno se ha enfrentado en estas últimas semanas a duras críticas de incompetencia e inacción en esta crisis por parte del conservador Partido Popular (PP), principal grupo de la oposición.