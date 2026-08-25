FundéuRAE: "colección de preotoño", no "colección pre-fall"

En ocasiones se encuentran en medios especializados en moda frases como “Los cuadros escoceses y otros estampados de cuadros se identifican como los estampados clave para la colección Pre-Fall de este año”, “La colección Pre-Fall de la marca abraza la espontaneidad y la intuición” o “Reinventa la rafia en su colección Pre-Fall”.

El anglicismo “pre-fall”, que se emplea en referencia a las colecciones que las marcas lanzan al mercado como anticipo de la temporada de otoño-invierno, puede sustituirse en español por la palabra “preotoño”, voz bien formada a partir del término “otoño” al que se le añade el prefijo “pre-”, o por el adjetivo derivado “preotoñal”. De manera más amplia, a veces también se usa “colección de entretiempo” para aludir a este u otros periodos de transición.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo adecuado habría sido decir “Los cuadros escoceses y otros estampados de cuadros se identifican como los estampados clave para la colección de preotoño de este año”, “La colección preotoñal de la marca abraza la espontaneidad y la intuición” y “Reinventa la rafia en su colección de preotoño”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.