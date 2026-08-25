Kremlin defiende necesidad de control de empresas que no garanticen defensa contra drones

"Nos enfrentamos a la amenaza evidente de ataques de drones contra instalaciones de importancia crítica para la economía, la esfera social del país, y a menudo los propietarios de estas empresas no dedican la atención necesaria a las medidas para garantizar la seguridad antidrón", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin indicó que Rusia "sin lugar a dudas tiene previsto fortalecer" las medidas de protección de estas instalaciones ante "la política de Occidente, y en particular las recientes declaraciones del presidente de Finlandia (Alexander Stubb) y el primer ministro de Reino Unido (Andy Burnham)".

"Estas declaraciones indican que la política beligerante, agresiva contra nuestro país se mantiene. En correspondencia, tenemos que tomar medidas y garantizar nuestra propia seguridad", sostuvo.

Recordó que la víspera el primer viceministro ruso, Denís Mánturov, dio "explicaciones suficientes" sobre el decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, firmado el día anterior.

Según Mánturov, el mecanismo propuesto en el decreto "no supone una aplicación masiva, y las decisiones, que serán de carácter puntual, se tomarán al más alto nivel".

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Tras el incremento de los ataques ucranianos contra objetivos en la retaguardia rusa y la incapacidad de las defensas antiaéreas de blindar todo el territorio ruso, muchas empresas se han visto obligadas a tomar medidas para protegerse, ya sea mediante la instalación de mallas antidrón, de dudosa eficacia, medios de lucha radioelectrónica y armamento antiaéreo.

El ministro de Finanzas, Antón Siluánov, aseguró en su momento que el Estado no tiene previsto financiar la seguridad de las empresas ante los ataques con drones.

La empresa rusa más castigada en las última semanas por los drones ucranianos ha sido la compañía de comercio electrónico Wildberries, siete de cuyos mayores centros logísticos han sido cerrados tras ser alcanzados, según Kiev.

Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, durante los primeros seis meses de 2026 el sector comercial ruso "incrementó sus compras de sistemas antidrones en 6,6 veces, en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 5,32 millones de dólares (441,3 millones de rublos rusos)".

"Las grandes empresas están formando unidades de respuesta móviles equipados con dispositivos de detección y neutralización de drones; la creación cada formación de este tipo cuesta entre 600.000 y 850.000 dólares (entre 50 y 70 millones de rublos rusos)", añadió la inteligencia ucraniana.