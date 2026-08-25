La Guardia Costera griega rescata a 79 refugiados al sur de la isla griega de Creta

Los guardacostas rescataron primero a 30 personas -29 hombres y un menor- procedentes de Sudán, y unas horas después a otros 49 ciudadanos (42 hombres, cinco menores, y dos mujeres) del mismo país y de Bangladesh.

De acuerdo con la agencia estatal AMNA, ambas balsas fueron localizadas por un dron de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), tras lo cual una patrullera de la Guardia Costera procedió al rescate de las personas en el mar.

Todos los rescatados se encuentran en buen estado de salud y han sido trasladados a Creta para su identificación y registro, añadió la portavoz.

Creta y la cercana pequeña isla de Gavdos, situada unos kilómetros más al sur, se han convertido en la principal puerta de entrada a Grecia para los refugiados e inmigrantes que llegan por mar, la mayoría de los cuales zarpa desde Libia.

En los últimos días, cientos de personas han sido rescatadas de distintas embarcaciones en la zona.

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En 2025, unos 49.000 inmigrantes llegaron de manera irregular a Grecia, la mayoría por mar, y de ellos, unos 20.000 arribaron a Creta desde las costas del norte de África, según datos del Ministerio de Migración y Asilo griego.

En lo que va de 2026, Grecia ha registrado 22.000 llegadas irregulares de inmigrantes, la mitad por vía marítima a Creta, según ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados.

Dado a que en Creta solo existe una instalación provisoria para acoger a los inmigrantes, estos son trasladados a diversas islas de mar Egeo o a Grecia continental, donde se procesan sus solicitudes de asilo.

El Gobierno tiene previsto instalar pronto un nuevo centro de acogida permanente en Creta, según ha indicado el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis.