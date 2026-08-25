La tasa de informalidad laboral en México aumenta a 55,1 % en el segundo trimestre de 2026

“En el segundo trimestre de 2026, la suma de las personas, en todas las modalidades de empleo informal, fue de 33,1 millones. Esto representó 55,1 % de la población ocupada (tasa de informalidad laboral): un alza de 495.000 personas respecto al mismo lapso de 2025”, apuntó el organismo autónomo en su reporte.

Solo en el sector informal, se registraron 18,2 millones de personas, 915.000 más que en el segundo trimestre de 2025, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El instituto describe como sector informal a todas aquellas personas que trabajan en unidades económicas no registradas, principalmente pequeños negocios o micronegocios familiares, sin obligaciones fiscales, ni acceso a seguridad social.

También se suman otros rubros como el trabajo doméstico sin contrato, las labores agropecuarias sin seguridad social y los empleos en empresas o instituciones donde los trabajadores carecen de prestaciones.

Del total de personas que trabajan en la informalidad, 7,5 millones están empleados en empresas, gobierno e instituciones, 5,2 millones en el sector agropecuario y 2,2 millones se ocupan en el trabajo doméstico remunerado.

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Por género, 13,8 millones de mujeres se encuentran laborando en la informalidad, 330.000 más que en el trimestre abril-junio de 2025; mientras que 19,1 millones de hombres se encuentran en esta situación, un incremento de 165.000 respecto al mismo periodo del año anterior.

Los estados con mayor proporción de trabajadores informales fueron Oaxaca (80,1 %), Guerrero (77,6 %) y Chiapas (76,9 %). En contraste, las tasas más bajas se registraron en Nuevo León (34,8 %), Chihuahua (35,1 %), Coahuila (35,5 %) y Baja California (36,2 %).

Las cifras de la informalidad se dan luego de que la tasa de desocupación se ubicó en el 2,7 % a nivel nacional en el segundo trimestre del año, lo que significa que 1,6 millones de personas en el país se encuentran sin empleo, cantidad similar al mismo periodo de 2025.

Las cifras laborales se conocen después de que la economía mexicana creciera un 1,4 % interanual en el segundo trimestre de 2026, en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unidos y tras el avance del 0,6 % del producto interior bruto (PIB) registrado en 2025.