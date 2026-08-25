Más de 80 presos inician huelga de hambre en Sudán en protesta por demoras en sus juicios

"Ochenta y tres detenidos en la prisión central de Port Sudan, en el estado del Mar Rojo, iniciaron hoy a las seis de la mañana una huelga de hambre indefinida en protesta por la violación de su derecho constitucional y legal a un juicio justo y expedito", dijo el Observatorio de Al Yazira de Derechos Humanos en un comunicado.

La ONG denunció que esto se debe a "la obstrucción" de sus procedimientos judiciales y a que es un solo juez el encargado de llevar todos sus casos, por lo que gran parte de los presos han pasado casi dos años entre rejas sin condenas.

Más de 250 personas, entre ellas acusados de colaborar con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), se encuentran en espera de juicio desde el inicio de la guerra en abril de 2023, según el observatorio.

Asimismo, apuntó que los presos de Port Sudan han presentado un memorando a las autoridades penitenciarias para exponer sus demandas y haciendo hincapié en que todos ellos se enfrentan a cargos que pueden conllevar pena de muerte, mientras que denunciaron que se encuentran detenidos indefinidamente sin juicio a la vista.

Los presos ya hicieron llegar una queja anteriormente al presidente del Consejo Soberano y líder del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, en la que detallaban sus condiciones en prisión y los tratos sufridos tras ser acusados de colaborar con las FAR.

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La guerra en Sudán estalló en medio del proceso de integración de las FAR en el Ejército y, desde abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de personas y ha obligado a unas 14 millones a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU.