Merz quiere sacar a Alemania del estancamiento económico, pero destaca problemas externos

En declaraciones previas al tradicional retiro del Gobierno de coalición antes del inicio del nuevo curso político, Merz quiso defender en el parque del castillo de Neuhardenberg, en el estado federado de Brandeburgo, las reformas de las pensiones, de sanidad e impuestos que su Ejecutivo ha efectuado antes del verano.

Ahora, dijo, "se trata de la cuestión de cómo llevar nuestro modelo económico hacia una nueva era".

"Queremos salir del estancamiento de nuestra economía y queremos volver a generar crecimiento y empleo", señaló, el mismo día en que la Oficina Federal de Estadísticas, Destatis, informó de que la economía alemana creció un 0,3 % en el segundo trimestre y cuando la tasa de desempleo se situó en julio en el 6,4 %, dos décimas más que en junio, según la Agencia Federal de Empleo.

"Alemania puede competir en el ámbito global y, además, puede incluso servir de modelo. Pero para ello el Estado debe crear las condiciones necesarias y adecuadas", admitió un canciller que encabeza un Gobierno de coalición de conservadores y socialdemócratas cuya popularidad está en mínimos, y la suya en particular, tras solo 15 meses al frente del Ejecutivo.

El descontento con el trabajo del Gobierno y del canciller sigue siendo elevado: el 68 % de los encuestados considera que el Ejecutivo está haciendo un trabajo bastante malo y un 70 % opina que la gestión de Merz es más bien mala, según el último Politbarometer.

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Pese a los problemas de la industria, "en Alemania sigue existiendo una excelente base industrial", sostuvo, y "sigue existiendo una sólida clase media empresarial y unos oficios de prestigio mundial", recalcó.

"Alemania sigue contando con investigación científica de primer nivel", dijo, y afirmó que el Gobierno quiere "aprovechar estas fortalezas para hacer posible el crecimiento y el empleo del futuro".

Eso sí, señaló Merz: "Tenemos problemas que, en parte, vienen del exterior y que no podemos ignorar".

Entre ellos se encuentra, en particular, dijo, el cambio climático, pero también los conflictos en materia de política comercial, los desequilibrios globales y la cuestión de la seguridad como ataques híbridos contra el país.

En cuanto al cambio climático, el canciller sostuvo que "la sequía, el calor, los incendios forestales y las pérdidas de cosechas nos muestran claramente que existe una necesidad concreta de actuar".

"La sanidad, los hospitales, las residencias de ancianos, la agricultura: apenas existe un ámbito de la vida que no se vea afectado", admitió, y aseguró que para el Gobierno "está claro que debemos seguir frenando el cambio climático y, al mismo tiempo, adaptar mejor nuestro país a sus consecuencias".