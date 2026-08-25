Periódico brasileño Folha demanda a Perplexity por competencia desleal y uso de contenidos

Según informó el propio rotativo, la acción judicial exige a los tribunales de São Paulo que ordenen a Perplexity cesar de forma inmediata la recolección, almacenamiento y reproducción de sus artículos exclusivos, además de solicitar el pago de una indemnización por daños y perjuicios, y la imposición de una multa diaria en caso de incumplimiento.

El periódico sostiene que la plataforma de inteligencia artificial esquiva las barreras de pago digitales y las protecciones técnicas contra la extracción automatizada.

"La demanda se basa en tres puntos: competencia desleal, violación del muro de pago y violación de los derechos de autor. El enorme esfuerzo que realiza el buen periodismo para mantenerse a flote se menosprecia con el uso no autorizado de su contenido, al eludir las reglas", afirmó Taís Gasparian, abogada del diario, en declaraciones citadas por el periódico.

Folha solicitó, además, la destrucción total de los modelos de inteligencia artificial de Perplexity que hayan sido entrenados utilizando su archivo periodístico protegido.

El periódico afirmó haber intentado entablar negociaciones para formalizar un acuerdo de licenciamiento comercial con la compañía, pero las propuestas fueron desatendidas por la firma estadounidense.

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Ante esto, el juez a cargo del caso en São Paulo otorgó a la empresa denunciada un plazo de 72 horas para responder a los requerimientos iniciales.

En agosto de 2025, el diario inició una demanda similar contra la estadounidense OpenAI por el uso no autorizado de sus contenidos para entrenar ChatGPT.

Sin embargo, en mayo de 2026, Folha y su portal hermano UOL lograron poner fin a ese litigio al firmar un acuerdo de alianza comercial con OpenAI, convirtiéndose en los primeros medios brasileños en negociar el uso remunerado de sus noticias en tiempo real.