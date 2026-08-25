Piratas informáticos filtran datos de miles de supuestos agentes de seguridad marroquíes

Jabaroot habría difundido archivos con datos de miembros de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), los principales cuerpos de Seguridad de Marruecos, con nombres, fechas de nacimiento, números de identificación, rango y otros datos personales.

El grupo filtró la lista a través de su cuenta en Telegram (https://t.me/s/jabaroot_off), aunque actualmente el listado no es accesible porque "los archivos se han eliminado de Telegram para cumplir con su política de uso".

La autenticidad y procedencia de la información no ha sido contrastada ni establecida de forma independiente, recordó este martes el medio marroquí Bladi.net.

Jabaroot ha presentado la filtración como un mensaje dirigido especialmente a España tras la crisis migratoria desatada a finales de julio con el cruce de decenas de miles de personas desde territorio marroquí a Ceuta y sostiene que dispone de información sobre responsables y órdenes impartidas durante la crisis.

El grupo comenzó a adquirir notoriedad en 2025, después de varias operaciones contra organismos públicos marroquíes.

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El pasado año, la Fiscalía marroquí abrió una investigación sobre un ataque cibernético atribuido a "Jabaroot" contra la cuenta del Consejo Superior del Poder Judicial.

La filtración alcanzó al ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, y reveló supuestas irregularidades fiscales relacionadas con la compra de una residencia millonaria.

Además, el grupo reivindicó un ataque cibernético masivo que afectó al Ministerio marroquí de Empleo y a la institución de seguridad social CNSS y que acabó con la publicación de datos de casi dos millones de asalariados marroquíes, entre ellos altos cargos empresariales.