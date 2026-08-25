Singapur detiene a un hombre durante una escala por robar una chaqueta hace dos años

La Policía de la próspera ciudad-Estado asiática informó en un comunicado difundido la víspera de que el 14 de agosto de 2024 las autoridades fueron alertadas del robo y de que las cámaras de seguridad captaron ese mismo día al hombre sustrayendo una chaqueta vaquera azul de un maniquí y abandonando el establecimiento sin pagar.

La Policía Aeroportuaria logró identificar al hombre cuando este ya había salido de Singapur, por lo que no pudo ser detenido entonces.

El pasado 15 de agosto, el británico regresó al aeropuerto de Changi -que figura entre los mejores del mundo y es uno de los principales centros de conexiones aéreas de Asia- para realizar una escala y fue arrestado, según el comunicado.

El presunto autor del hurto, cometido en la terminal Jewel, internacionalmente conocida por su extenso jardín interior y su cascada artificial, ha sido identificado por las autoridades singapurenses como un ciudadano británico de 26 años que este martes fue acusado ante un tribunal de la isla, según las autoridades.

El código penal del moderno Singapur contempla penas de hasta tres años de cárcel y multas para los casos de robo, y también latigazos para más de 30 delitos, entre ellos algunos relacionados con robos, además de tráfico de drogas, violaciones y vandalismo, en contra de los dictados de la ONU y de la justicia internacional.

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La ciudad-Estado, que aplica la pena de muerte y utiliza la horca para las ejecuciones, con un récord de 18 en lo que va de año, sobre todo por narcotráfico, emplea una fusta de ratán para los latigazos, que solo pueden recibir hombres menores de 50 años.