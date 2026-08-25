Siria defiende que su lucha contra "el terrorismo" ayudó a salir de la lista negra de EEUU

En un comunicado publicado por la agencia oficial siria de noticias SANA, Jatab aseveró que el Ministerio de Interior y la Inteligencia General "desempeñaron un papel eficaz el periodo pasado con su esfuerzo en la lucha contra el terrorismo, la persecución de las organizaciones terroristas, asentar la soberanía de la ley y construir instituciones de seguridad que priorizan la seguridad del ciudadano y su dignidad".

El nuevo Gobierno sirio, en el poder desde el derrocamiento de Bachar Al Asad en diciembre de 2024, está liderado por miembros del Organismo de Liberación de Levante (HTS en árabe), un grupo que tuvo sus orígenes en organizaciones vinculadas a Al Qaeda, y que hasta hace pocos meses estaba considerado como terrorista por EE.UU, y el Consejo de Seguridad de la ONU.

La decisión de Washington fue también agradecida esta madrugada por el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, exlíder del HTS - cuando se hacía llamar Abu Muhamed Al Golani.

Jatab agregó que Siria "marcha con pasos fijos hacia un nuevo futuro" y que hoy "registra una nueva etapa en el proceso de recuperación de su estatus (...) después de un trabajo serio para reconstruir las instituciones del Estado y reforzar su papel de proteger la seguridad de sus ciudadanos y sociedad".

"Agradecemos el Ministerio de Exteriores del país por sus grandes esfuerzos últimamente y su contribución activa en el regreso de Siria a su estatus natural entre los países, así como a todos los socios regionales e internacionales por su apoyo a nuestro país", concluyó.

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La decisión de la Casa Blanca, anunciada el lunes por el secretario de Estado, Marco Rubio, llega después de que EE.UU. y Siria restablecieran relaciones en 2025 y tras un progresivo levantamiento de sanciones.

Al Sharaa encabezó la ofensiva relámpago insurgente que culminó con la caída del régimen Asad desde el reducto opositor de Idlib, en el noroeste del país, desde el que dirigía también un gobierno de corte islamista enfrentado a las autoridades de Damasco.

Tras derrocar a Al Asad y asumir la presidencia siria, Al Sharaa fue recibido en noviembre de 2025 por Trump en una histórica visita en la Casa Blanca que inauguró un nuevo periodo de relaciones diplomáticas.

Trump elogió al líder sirio y escenificó un cambio en la política estadounidense tras décadas de sanciones y aislamiento diplomático.