Tedros: La menor ayuda al desarrollo puede beneficiar a la soberanía sanitaria de África

"Esta crisis representa una oportunidad para superar la dependencia y construir salud, soberanía, autosuficiencia y solidaridad", declaró Tedros de forma telemática en la apertura de la 17ª sesión del Comité Regional de la OMS para África, que se celebra en Adís Abeba y durará hasta el próximo viernes.

Los "drásticos recortes" de 2025 -subrayó- provocaron que programas "que salvan vidas se vieran afectados de la noche a la mañana", con cierres de clínicas y de iniciativas frente al VIH, la tuberculosis, la malaria, las enfermedades tropicales desatendidas o la atención materna y neonatal se vieran perjudicadas.

Este llamamiento se produce en un contexto marcado por los drásticos recortes de ayuda internacional impuestos por Estados Unidos y varios países europeos desde el año pasado, que han puesto en riesgo la salud y la vida de millones de personas en todo el mundo, especialmente en África.

No obstante, Tedros elogió los avances en materia de salud como los logrados en la eliminación de enfermedades tropicales desatendidas en países como Argelia, Burundi, Cabo Verde, Guinea-Conakri, Kenia, Mauricio y Senegal.

También estimó que 21,7 millones de personas que viven con VIH recibieron tratamiento ininterrumpido, y que Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia, Ruanda, Zambia y Zimbabue alcanzaron el objetivo 95-95-95 establecido por el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/sida (ONUSIDA) para poner fin a esta epidemia.

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Además, celebró que Cabo Verde, Mauricio y Seychelles se convirtiesen en los tres primeros países de África subsahariana en lograr la eliminación verificada del sarampión y la rubeola.

"Felicito a todos los Estados miembros y al personal por estos logros. Pero, como todos sabemos, la región sigue enfrentando múltiples desafíos", añadió Tedros.

Entre los principales problemas regionales se encuentra el hecho de que alrededor del 70% de las muertes maternas y casi la mitad de los fallecimientos de menores de 5 años a nivel mundial se producen en África.

También citó la actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), la segunda más grande de la historia en cuanto a casos confirmados (5.514) y muertes (2.642), y la de más rápida propagación registrada hasta la fecha.

"El ébola es solo una de las amenazas que enfrenta la población de la RDC, por lo que nuestra máxima prioridad debe seguir siendo el fortalecimiento de los sistemas de salud, base de la cobertura sanitaria universal", agregó.

Para lograr que África cuente con recursos suficientes para financiar sus programas de salud, Tedros instó a frenar los flujos financieros ilícitos, asegurar condiciones de deuda justas y aprovechar "al máximo" los impuestos sobre la sanidad.

De forma parecida se pronunció el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, quien pidió alcanzar la autosuficiencia en financiación, producción local, investigación e innovación.

"Debemos movilizar más recursos financieros, recursos financieros nacionales, para los sistemas de salud. En segundo lugar, debemos acelerar la capacidad de producción de vacunas y de tratamiento en África. En tercer lugar, debemos eliminar las barreras en África, en el mercado africano", indicó Youssouf.