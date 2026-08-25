'The Last Sunrise' convierte Mallorca en algo más que un escenario de romance

"No es solo un romance", cuenta en entrevista con EFE Lindez. "La peli creo que toca otros tópicos y nos enseña también a cuidar los sitios de donde somos, de donde procedemos, las reservas naturales en este mundo, y de no abusar", añade.

La película, basada en la novela homónima de Anna Todd, llega este miércoles a Prime Video y sigue la historia de Ry (Reficco), una joven estadounidense con una enfermedad crónica que viaja a Mallorca junto a su madre en el verano.

Ahí conocerá a Julián (Lindez), un local que le enseñará la vida en España y de quien se enamora profundamente, dándole un nuevo sentido a su vida.

"(La película) Es sorprendentemente conmovedora (...) Me encantaría que la gente se quede con esa cosa de apreciar el presente", dice Reficco, nacida en Boston (EE.UU.) de padres argentinos, a EFE.

Para la actriz, uno de los aspectos centrales al construir a Ry fue entender cómo su enfermedad condicionaba su manera de proyectarse hacia el futuro, sin dejar que su situación de salud definiera por completo sus aspiraciones.

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"Hay mucha complejidad dentro de una situación de salud, en lo que eso define. Cuánto una se permite soñar y cuánto uno se permite proyectar a futuro (...) Julián un poco viene a personificar un poquito esa esperanza", explica Reficco.

Los intereses del negocio familiar complican el romance cuando Isolde, la madre de Ry (interpretada por Eva Longoria), busca construir un hotel turístico en un terreno propiedad de la familia de Julián.

Para Lindez, Mallorca no fue simplemente el escenario de la película, sino "un personaje más". Además, como español, valora que el filme, dirigido por Carlson Young, aborde temas sociales que en la vida real sí experimentan los residentes de la isla española.

"Mallorca tiene un problema en cuanto al turismo excesivo y creo que es algo que la peli refleja, y que hay que cuidar este tipo de sitios y de lugares tan especiales", afirma.

Antes del rodaje, Reficco y Lindez nunca habían estado en la isla, pero después de pasar dos meses aseguran que se volvió un sitio muy importante. "Salí completamente enamorada del lugar", cuenta la actriz de 'Pretty Little Liars: Original Sin'.

El proyecto, es también el primero en inglés de Lindez, quien ha participado en series como 'Skam España' o 'Escándalo': "Es el sueño de todo actor, yo creo, el terminar haciendo una película en Hollywood", relata el modelo.

El filme además incluye la participación del modelo y actor español Andrés Velencoso, quien interpreta al padre de Julián, y quien se revela, es una figura importante del pasado de Isolde.

'The Last Sunrise' se suma a los proyectos de Longoria vinculados a España, donde también ha trabajado en producciones como la serie documental 'Searching for Spain', en la que recorre la gastronomía y la cultura del país, y la serie de Apple TV+ 'Land of Women'.

"(Longoria) Fue inspiradora, aprendí muchísimo de ella como persona, como actriz. Ella es directora también, entonces me resultó muy enriquecedor observarla y aprender de la forma en la que ella labura (trabaja) y en la que ella comparte su conocimiento", apunta Reficco.

La película estará disponible globalmente a partir del miércoles 26 de agosto por Prime Video.