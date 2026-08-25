Mundo
25 de agosto de 2026 a la - 07:00

Ucrania informa de nuevos ataques a refinería y planta de procesamiento de gas rusas

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Kiev, 25 ago (EFE).- El Estado Mayor ucraniano informó este martes de nuevos ataques contra la retaguardia rusa llevados a cabo por las fuerzas de Kiev durante la noche, en los que han sido alcanzadas una refinería de la región rusa de Krasnodar y una planta de procesamiento de gas en la de Astracán.

Por EFE

Según la nota castrense ucraniana, la refinería alcanzada tiene una capacidad de procesamiento de 6,25 millones de toneladas de petróleo al año y sus productos sirven para abastecer de combustible al Ejército ruso.

El Estado Mayor de Kiev dice tener constancia de un incendio en el perímetro de la refinería debido al ataque.

La planta de procesamiento de gas atacada en Astracán pertenece al gigante energético ruso Gazprom y procesa cada año hasta 12.000 millones de metros cúbicos de gas y unos 7,3 millones de toneladas de gas condensado.

De estas instalaciones salen derivados del sulfuro que se utilizan para fabricar explosivos que luego utiliza el Ejército ruso, según el Estado Mayor ucraniano.