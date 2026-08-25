Ucrania informa de nuevos ataques a refinería y planta de procesamiento de gas rusas

Según la nota castrense ucraniana, la refinería alcanzada tiene una capacidad de procesamiento de 6,25 millones de toneladas de petróleo al año y sus productos sirven para abastecer de combustible al Ejército ruso.
El Estado Mayor de Kiev dice tener constancia de un incendio en el perímetro de la refinería debido al ataque.
La planta de procesamiento de gas atacada en Astracán pertenece al gigante energético ruso Gazprom y procesa cada año hasta 12.000 millones de metros cúbicos de gas y unos 7,3 millones de toneladas de gas condensado.
De estas instalaciones salen derivados del sulfuro que se utilizan para fabricar explosivos que luego utiliza el Ejército ruso, según el Estado Mayor ucraniano.