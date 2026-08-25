Un diputado rumano se hace moldavo para ser ministro del país vecino

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Nasui, economista de 41 años, explicó que aceptó la propuesta del Gobierno moldavo —que desde el pasado 21 de julio encabeza el europeísta Vasile Tofan— motivado por su deseo de promover el liberalismo en la economía.

“La historia nos ha demostrado una y otra vez que allí donde han prevalecido el respeto a la propiedad privada y las ideas de libertad económica la gente ha prosperado”, afirmó el futuro ministro.

Añadió que, antes de asumir el nuevo cargo en Chisinau, renunciará al escaño que ocupa en el Parlamento rumano desde 2024.

La prensa local destaca que la presidenta de Moldavia, la europeísta Maia Sandu, firmó este mismo 25 de agosto el decreto por el que se le concede la nacionalidad moldava a Nasui, documento que fue hecho público por la oficina de la jefa del Estado.

Por su parte, Tofan confirmó el nombramiento del nuevo ministro y lo justificó por su "perfil claro" a favor de "menos burocracia" y "mayor transparencia en el gasto público".

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Nacido en Bucarest en 1985, Nasui estudió Economía en Francia e Italia y hace diez años entró por primera vez en el Parlamento rumano como diputado del USR.

Entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021 se desempeñó como ministro de Economía de Rumanía bajo el Gobierno del conservador Florin Citu.