Un incendio en una planta de gas rusa mata a un ciudadano chino y hiere a 123 personas más

"A pesar de la rápida asistencia médica, no se pudo salvar a una de las víctimas, ciudadano chino y empleado de una empresa subcontratada", señala la nota difundida en la web de la planta.

De los 123 heridos, cerca de una veintena han sido hospitalizadas.

Los heridos más graves serán trasladados a Moscú, para recibir tratamiento, en un vuelo especial del Ministerio de Emergencias.

Por el momento se desconocen las causas del suceso, que podrían deberse a una explosión de barriles de metanol, según canales de Telegram rusos.

La planta en cuestión aspira a convertirse después de su lanzamiento en uno de los mayores productores mundiales de polietileno y polipropileno.