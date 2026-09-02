Adhemar Guzmán: "El crecimiento del comercio interregional es muy importante"

Así lo afirmó a EFE en Montevideo, donde fue votado para ocupar dicho puesto en el período 2026-2029 durante la vigésima reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del organismo.

"Tenemos grandes desafíos. El mundo está en una situación muy particular, sin embargo, la Aladi es un espacio de integración firme que sigue manteniendo una estabilidad muy importante y deseamos que siga siendo un espacio de certeza, un espacio estable, que siga creciendo en cuanto a la integración de nuestras economías y de nuestros pueblos", puntualizó.

En ese sentido, reiteró el reto que afronta la región, en un mundo "convulsionado y poco estable", es mantener la estabilidad y atraer a otras economías a que inviertan y puedan desarrollar actividades en la región.

"El crecimiento del comercio interregional es muy importante. El continuar avanzando en la normativa, la simplificación en facilitación del comercio, incorporando la tecnología digital, la facilitación del transporte y otros objetivos que en este momento están vigentes", subrayó.

Durante la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del organismo fue aprobada la resolución 'Rol de la Aladi como foro de negociación y lineamientos para la acción futura', que establece "orientaciones para fortalecer la contribución de la Asociación al proceso de integración latinoamericana".

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En ese sentido, la Aladi reafirmó su papel como un espacio activo para el acuerdo multilateral, "priorizando la negociación de instrumentos que contribuyan a incrementar el comercio interregional, avanzar en la convergencia regulatoria y facilitar el comercio", destacó el organismo.

"La resolución plantea además una mayor utilización del acervo normativo de la Asociación para favorecer el comercio de bienes y servicios, el comercio digital, las inversiones y la creación de cadenas regionales de valor. Asimismo, promueve una participación más amplia de los actores económicos y un apoyo prioritario a las empresarias y a las mipymes", añadió.

Por otra parte, en materia de transformación digital, los países miembros de la Aladi acordaron "continuar impulsando herramientas aplicadas al comercio regional, incluyendo el comercio sin papel, certificados y medios electrónicos, firma digital y aplicaciones basadas en inteligencia artificial".