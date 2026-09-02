Aerolínea turca cancela 12 vuelos tras amenazas de Zelenski contra espacio aéreo ruso

Fuentes en el aeropuerto moscovita de Vnúkovo informaron de que Pegasus ha suspendido seis vuelos en dirección a Moscú y otros seis desde la capital rusa, señala el canal de Telegram Ostorozhno Nóvosti.

A los pasajeros se les propuso o cambiar de billete o solicitar la devolución del dinero.

Según el canal ruso, otras compañías aéreas no han informado sobre la cancelación de vuelos con Rusia y, de hecho, Vnúkovo recibió hoy, al menos, 16 aviones procedentes de Turquía.

El ministro de Transporte, Andréi Nikitin, aseguró que su cartera trabaja en coordinación con el Ministerio de Defensa para "la prevención de las amenazas a la comunicación aérea".

En su cuenta de X, Zelenski aseguró el martes: "Hoy queremos advertir a todas las aerolíneas que usan el espacio aéreo ruso, a todos los que todavía usan los más importantes aeropuertos rusos. El espacio aéreo ruso se hará completamente inseguro".

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Seguidamente, aclaró que "Ucrania no amenaza el transporte aéreo civil, no amenaza un solo avión. Sencillamente habrá drones en el cielo ruso en una dimensión que tiene que ser considerada. En Ucrania no queremos que se pierdan vidas inocentes. Por eso avisamos a nuestros socios. Los días seguros del espacio aéreo ruso son cosa del pasado".

Cada uno de ellos, según el presidente, sabe lo que la guerra desatada por Rusia representa para Ucrania y sus habitantes, y "deben transmitirlo a sus capitales".

"También es importante que las aerolíneas que vuelan principalmente a Moscú, San Petersburgo y otros destinos rusos también lo oigan. Un cielo infestado de drones no es un lugar para la aviación civil", subrayó.

En respuesta, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó anoche dichas amenazas de "apelación al terrorismo de Estado".

"Si, no lo quiera Dios, tienen lugar tragedias como esa, encontraremos cómo responder. Que nadie lo dude", dijo.

Al respecto, el Gobierno chino pidió este miércoles "calma y contención" y subrayó que "el diálogo y la negociación son la única vía para resolver la crisis de Ucrania".