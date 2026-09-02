AI denuncia la expulsión colectiva de miles de angoleños huidos por la sequía a Namibia

Según un informe elaborado por AI, Namibia deportó a más de mil angoleños en 2026 mediante un vacío legal ante la falta de normativas que protejan a las personas desplazadas por desastres naturales.

“La protección de los angoleños ya marginados que se ven obligados a trasladarse a Namibia en busca de medios de subsistencia no es solo una preocupación humanitaria. Es una crisis de derechos humanos que exige solidaridad internacional, incluida la protección jurídica contra la devolución”, declaró el director regional de AI para el África Oriental y Meridional, Tigere Chagutah.

El éxodo transfronterizo responde a las sequías extremas intensificadas por el fenómeno de El Niño en las provincias meridionales angoleñas de Cunene (este), Huíla (norte) y Namibe (oeste), donde el colapso de las cosechas y del pastoreo tradicional fuerza a las familias a cruzar a Namibia para subsistir.

“Las autoridades de Namibia deben establecer un enfoque de la migración basado en los derechos, garantizando que las personas desplazadas por la sequía y otros desastres naturales puedan acceder a derechos básicos, incluidas la inscripción y la documentación”, exigió Chagutah.

AI criticó también al Gobierno de Angola por su falta de inversión en infraestructuras hídricas y sistemas de alerta temprana, e instó a las potencias globales a aportar financiación climática para cubrir las pérdidas y daños en la región.

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“Las autoridades angoleñas deben tomar medidas urgentes para cumplir sus obligaciones legales, estableciendo salvaguardias para proteger a los afectados por la sequía mediante mecanismos de preparación y adaptación climática, y proteger a las comunidades en riesgo de desplazamiento”, concluyó Chagutah.

De acuerdo con datos de AI, entre enero y julio de 2021, más de 7.000 angoleños —principalmente mujeres, incluidas embarazadas y lactantes, niños y personas mayores— cruzaron al norte de Namibia tras años consecutivos de grave sequía e inseguridad alimentaria en el sur de Angola.

La sequía y la falta de alimentos impulsaron los movimientos transfronterizos en los años posteriores durante las severas sequías registradas en 2023 y 2024, pero se desconoce la magnitud real del desplazamiento debido a la ausencia de sistemas integrales de acogida, registro o recogida de datos.