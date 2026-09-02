Al menos dos muertos y 16 heridos en Bélgorod por ataques ucranianos

Dos de los heridos se encuentran en estado grave, escribió en redes sociales el gobernador local, Alexandr Shuváev.

Según el funcionario, las fuerzas ucranianas atacaron la región en 140 ocasiones a lo largo de la jornada del martes con artillería y drones.

Bélgorod es una de las regiones fronterizas rusas más afectadas por la guerra de Ucrania.

Según medios locales más de un centenar de civiles de Bélgorod fallecieron en los últimos dos meses a consecuencias de los ataques de las fuerzas de Kiev.

Durante los meses de verano las autoridades rusas denunciaron en particular el aumento de los golpes enemigos contra vehículos civiles y autobuses de pasajeros en regiones fronterizas.