Al menos un muerto y seis desaparecidos al naufragar un barco en aguas de Corea del Sur

Tras zarpar del puerto de Busan para remolcar un buque mercante con seis tripulantes surcoreanos y dos indonesios a bordo, el barco volcó a las 13:29 horas (hora local, 4:29 GMT) y se hundió por completo aproximadamente dos horas después, recoge la agencia de noticias Yonhap.

Un tripulante fue rescatado por una embarcación comercial, mientras que la Guardia Costera rescató a otro de ellos que estaba inconsciente. Fue trasladado a un hospital, pero posteriormente fue declarado muerto.

La Guardia Costera envió trece embarcaciones para las labores de búsqueda de los desaparecidos, mientras que la Armada desplegó un buque de salvamento y rescate, varias embarcaciones y aeronaves para la operación.

No obstante, indicaron que las labores de búsqueda se enfrentan a dificultades debido a que las olas alcanzan hasta 1,5 metros de altura y el fuerte viento.

En este contexto, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, dio instrucciones a las autoridades competentes para que movilicen todos los recursos disponibles para las labores de búsqueda y rescate, añade Yonhap.