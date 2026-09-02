Albares insiste en responsabilidad de redes rusas en crisis de Ceuta pese a informe de UE

"Hay muchos tuits de distintas personas, algunas con tareas gubernamentales, que están disponibles y son públicos. Incluso mi colega ucraniano (Andrí Sibiga) puso un tuit ese mismo día -hoy va a estar aquí y hablaremos en sala de todo ello-, puso un tuit detallando cómo las redes rusas habían estado muy, muy activas en ese momento", indicó Albares a EFE a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).

Albares recordó que, en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados el pasado viernes, hizo "una descripción de todo aquello que hemos visto día a día, de cómo se fue gestando ese bulo donde se deformaba una sentencia del Tribunal Supremo que se hizo pública el día 8 de julio".

"Y cómo se fue deformando hasta el punto de que hubo un momento, el día 30, en el que directamente ya no se habla de una sentencia, sino de que la frontera con España estaba abierta en Ceuta. Por lo tanto, ahí está toda esa información", declaró.

Un portavoz comunitario comunicó el martes a EFE que el SEAE ha identificado "intentos por parte de Rusia de sacar partido" a la crisis migratoria en Ceuta, pero que no disponen de pruebas que demuestren que la entrada masiva de decenas de miles de migrantes a finales de julio "fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros", según confirmó a EFE un portavoz comunitario.

"En el caso de Ceuta, hemos visto intentos por parte de Rusia de sacar partido de la crisis en Internet. Sin embargo, no disponemos de pruebas concluyentes que sugieran que la crisis en sí misma fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros", dijo.

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El portavoz reconoció que la migración "es un tema delicado en toda Europa" y que en el SEAE han observado "una importante actividad de desinformación en redes sociales que busca aprovecharse de ella, avivar las divisiones y aumentar la desinformación".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, preguntado el lunes en una entrevista en la cadena SER respecto al papel de otros países en esta crisis, apuntó a que la política exterior "valiente" de España puede haber motivado movimientos de países como Rusia o Israel para desestabilizar a través de bulos y desinformación en el ámbito de los movimientos migratorios.

En el Congreso el pasado viernes, Albares denunció además que "'megainfluencers' conservadores" como Elon Musk habían intentado dividir a los españoles y fracturar Europa con la crisis migratoria de la ciudad española de Ceuta (fronteriza con Marruecos), presentándola como "una invasión" de hombres en edad militar.

Se refirió a las publicaciones del magnate Musk, dueño de X, sobre Ceuta y destacó que en once días superaron los 724 millones de visionados y medio millón de interacciones. También citó un tuit publicado por el ministro ucraniano Sibiga el 1 de julio, en el que documentaba, dijo, cómo las redes de desinformación rusas estaban también explotando extensamente la crisis para desinformar y para dividir a Europa y a los europeos.

También señaló que en los primeros días de la crisis, los usuarios estadounidenses "fueron el segundo colectivo más activo después de los españoles".