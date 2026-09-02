Amplio respaldo en la UE a endurecer los visados a rusos tras el ataque híbrido de Leipzig

Al término de una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores en Irlanda, la jefa de la diplomacia europea fue preguntada por la autoría del ataque híbrido en Leipzig, que varios medios alemanes atribuyen a un ciudadano ruso-letón y un bielorruso. El segundo sospechoso, aseguran, habría entrado a la UE con un visado a través de Italia.

"Si es cierto, y, por supuesto, corresponde a las autoridades alemanas confirmarlo o desmentirlo, ello demuestra claramente que los visados ​​son una herramienta que utilizan quienes pretenden hacer daño a la Unión Europea para acceder a ella. De hecho, hoy mismo, durante el debate sobre Ucrania, muchos han señalado la necesidad de restringir la concesión de visados", respondió Kallas.

La política estonia subrayó que "no es admisible que un país esté bombardeando Ucrania y matando a civiles, con cifras récord en los meses de julio y agosto de esta guerra, mientras, al mismo tiempo, los ciudadanos rusos entran en los países europeos y disfrutan de su hospitalidad".

Kallas añadió que "muchos Estados miembros ya habían advertido anteriormente que este tipo de visados ​​turísticos se utilizan para llevar a cabo actos de sabotaje, ya que permiten a estas personas acceder a la Unión Europea".

"Espero que esto, de confirmarse, convenza también a aquellos Estados miembros que se han opuesto a avanzar en las restricciones de visados", dijo. "Lo que está en juego es nuestra propia seguridad, además de la de Ucrania", agregó.

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Según la alta representante, hoy hubo también un amplio respaldo a la medida de prohibir la entrada en la UE a los excombatientes rusos.

"Lo ocurrido en Leipzig no fue un incidente aislado. Desde 2022, hemos sido testigos de ataques sistemáticos en toda Europa. El sabotaje, los ciberataques y el espionaje son cada vez más frecuentes y descarados; la UE se solidariza plenamente con Alemania. Hemos convocado al representante ruso ante la UE y estamos avanzando en la adopción de más sanciones", señaló Kallas.

Por su parte, la ministra irlandesa, Helen McEntee, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, dijo que los Veintisiete adoptarán "medidas adicionales en lo relativo a las prohibiciones de entrada y visados ​​de la UE" y que analizarán la situación de los excombatientes.

"Debemos utilizar todos los medios a nuestro alcance y, al mismo tiempo, expresar nuestra absoluta solidaridad con Alemania, asegurándonos de adoptar de inmediato medidas para impedir la entrada de estas personas, ya sea mediante visados ​​turísticos o cualquier otra modalidad, y garantizando que dichas acciones se lleven a cabo con la mayor celeridad posible", añadió.

El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, también presente en la reunión, indicó este miércoles a periodistas que el Gobierno italiano comprobará las informaciones de los medios alemanes según las cuales uno de los sospechosos del ataque híbrido con un dron cargado de explosivos accedió a la UE gracias a un visado expedido en Italia.

Un ruso con pasaporte letón y un ciudadano bielorruso están bajo sospecha de haber participado en el ataque de principios de agosto contra el aeropuerto de Leipzig con un dron cargado de explosivos, según una investigación conjunta del diario Süddeutsche Zeitung y de los canales regionales NDR y WDR.

Según esos medios, las autoridades están convencidas de haber identificado a esas dos personas como responsables del intento de atentado que tenía como blanco un avión Antonov ucraniano, utilizado para el transporte de material bélico.