Austria convoca al embajador ruso y pide sanciones ante los ataques híbridos

"El régimen de sanciones de la UE contra amenazas híbridas nos permite responder de forma específica a actividades desestabilizadoras. Insto a utilizar este régimen ahora para aumentar el coste que tienen para Rusia esas agresiones", ha señalado en un comunicado la ministra austríaca, Beate Meinl-Reisinger.

En esa nota pidió una condena firme por parte de los 27 miembros de la Unión Europea y reclamó solidaridad y unidad en el grupo ya que, dijo, esos ataques amenazan la seguridad común.

"Nuestra tarea ahora es reforzar, junto con nuestros socios europeos, nuestra resiliencia frente a los ataques híbridos y estar preparados", señaló Meinl-Reisinger.

El Gobierno alemán ha responsabilizado a Rusia del ataque híbrido con drones sobre el aeropuerto de Leipzig, en el que se encontraron sistemas no tripulados con explosivos el pasado 4 de agosto.