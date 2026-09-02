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02 de septiembre de 2026 a la - 15:10

Austria convoca al embajador ruso y pide sanciones ante los ataques híbridos

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Viena, 2 sep (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria ha convocado al embajador ruso en Viena como muestra de su rechazo al ataque híbrido contra el aeropuerto de Leipzig (Alemania) atribuido a Moscú, y ha pedido usar el régimen de sanciones para que Rusia pague por esas agresiones.

Por EFE

"El régimen de sanciones de la UE contra amenazas híbridas nos permite responder de forma específica a actividades desestabilizadoras. Insto a utilizar este régimen ahora para aumentar el coste que tienen para Rusia esas agresiones", ha señalado en un comunicado la ministra austríaca, Beate Meinl-Reisinger.

En esa nota pidió una condena firme por parte de los 27 miembros de la Unión Europea y reclamó solidaridad y unidad en el grupo ya que, dijo, esos ataques amenazan la seguridad común.

"Nuestra tarea ahora es reforzar, junto con nuestros socios europeos, nuestra resiliencia frente a los ataques híbridos y estar preparados", señaló Meinl-Reisinger.

El Gobierno alemán ha responsabilizado a Rusia del ataque híbrido con drones sobre el aeropuerto de Leipzig, en el que se encontraron sistemas no tripulados con explosivos el pasado 4 de agosto.