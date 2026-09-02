BTS trae la marea 'Arigang' a Los Ángeles, su segunda casa

Miles de seguidores del grupo de k-pop colmaron el estadio SoFi, un recinto con capacidad para 70.000 espectadores ubicado en la ciudad de Inglewood, para presenciar el primero de los cuatro conciertos previstos en Los Ángeles, todos ellos con el cartel de entradas agotadas colgado.

La formación integrada por RM, Jimin, Jin, Suga, V, J-Hope y Jung Kook arrancó el mega concierto con su habitual 'Hooligan', tema coescrito y coproducido por el español El Guincho para el décimo trabajo de estudio de la banda, 'Arirang, dando inicio a un recorrido de dos horas por una dilatada trayectoria que abarca desde éxitos como 'Dynamite' hasta 'MIC Drop'.

A pleno pulmón, los asistentes corearon todas las canciones en una entrega total al grupo, que devolvía cada muestra de cariño a través de un escenario circular y pasarelas extendidas que les permitía recorrer el recinto de punta a punta, acercándose a cada rincón de la grada.

"Estoy sin palabras, me siento como en casa cada vez que venimos a Los Ángeles", dijo RM, líder de la banda, durante el recital mientras tomaban asiento en una plataforma giratoria para conectar con el público.

El furor por la llegada de la banda a la capital de la industria del entretenimiento pudo palparse desde principios de esta semana, con decenas de seguidores agolpados en las afueras del estadio para comprar los productos oficiales más exclusivos de la banda.

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Y es que Los Ángeles ha sido fundamental en la trayectoria de BTS: más allá de albergar a la mayor comunidad coreana fuera de su país, la metrópolis funcionó como un crisol que impulsó su consolidación como superestrellas.

De hecho, 'Arigang' se gestó durante una estancia de dos meses en la ciudad para sumergirse por completo en el proceso creativo del álbum que marcó su retorno a los escenarios tras la pausa por el servicio militar.

La metrópolis moldeó a integrantes como Jung Kook, el benjamín, quien viajó en el verano de 2012, cuando tenía solo 14 años, para entrenar en academias de baile de élite.

Dos años más tarde, recién debutados como banda y con un presupuesto limitado, el grupo se instaló en Los Ángeles para grabar 'Bangtan Boys American Hustle Life', un programa en el que recibieron mentoría de leyendas del hip-hop como Coolio y Warren G.

Aunque donde mejor se aprecia la transformación de BTS, sin duda, es en el concierto gratuito que ofrecieron hace 12 años, como parte del programa televisivo, en el Troubadour, una emblemática sala para 500 personas por la que pasaron figuras como Elton John y Tom Waits al inicio de sus carreras.

La evolución conceptual resulta evidente, iniciando con un estilo de puro hip-hop y una estética más urbana vinculada a la rebeldía juvenil, para posteriormente posicionarse como embajadores de firmas de alta costura como Dior, Louis Vuitton y Calvin Klein.

A ello se suma una ejecución impecable, con coreografías medidas al milímetreo y un escenario con tecnología de vanguardia como la del estadio SoFi, el más caro del mundo, y que cuenta con una de las pantallas circulares más grandes e innovadoras.