Burnham defiende las reglas fiscales pese a los niveles récord de endeudamiento británico

En su primera sesión de control en la Cámara de los Comunes (baja) como primer ministro, Burnham, que asumió el cargo hace poco más de un mes, culpó de este incremento de la deuda a los anteriores gobiernos conservadores y aseguró que se tomarán las "medidas necesarias" para reducirla.

"Este será un gobierno basado en la responsabilidad fiscal. Respetaremos las normas fiscales, pero al mismo tiempo ayudaremos a aliviar la presión del coste de la vida sobre nuestros ciudadanos", comentó el líder laborista.

Este martes, la rentabilidad de un bono del Estado británico a 30 años subió al 5,89 %, su nivel más alto desde 1998.

Burnham, que llegó al poder el pasado 20 de julio tras la dimisión de su predecesor, Keir Starmer, enfrenta una enorme presión política y económica, en medio de sus promesas iniciales de reducción del coste de la vida, dentro del estricto marco de las reglas fiscales, de cara a presentar su primer Presupuesto el próximo 28 de octubre.

En su primera comparecencia parlamentaria como primer ministro ayer martes, Burnham mencionó entre sus prioridades políticas la recuperación del control público en sectores esenciales como el agua, la descentralización y la devolución de poderes a nivel regional, así como un proyecto de ley sobre propiedad horizontal y para acabar con el "injusto" sistema de arrendamiento.

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Tras la sesión parlamentaria, un portavoz de Downing Street (oficina del primer ministro británico) declaró a medios locales que Burnham y el ministro británico de Economía, John Healey, están "completamente de acuerdo" sobre el cumplimiento de las normas fiscales, establecidas por la anterior responsable de la cartera económica, Rachel Reeves.

En esta línea, el portavoz de Burnham dijo que la disciplina fiscal es la "base de la estabilidad económica y la seguridad nacional" y que el Gobierno "contará con un margen de seguridad frente a la incertidumbre y reducirá el endeudamiento", de la misma manera que ha logrado reducir su déficit con mayor rapidez que las demás economías del G7 entre 2025 y 2030.

En cambio, el primer ministro ha evitado pronunciarse sobre una eventual subida de impuestos en el próximo Presupuesto de Otoño para sufragar sus iniciativas, algo que le ha reprochado la líder de la oposición británica, la conservadora Kemi Badenoch, que le ha acusado de atemorizar a los mercados por "no poder controlar su gasto".

"Tiene que pagar por todas sus nuevas promesas y tiene dos opciones: subir los impuestos, endeudarse más o recortar el gasto público", afirmó la líder de la formación 'tory'.

En respuesta, Burnham sostuvo que no iba a redactar el presupuesto en la tribuna y recordó que está cumpliendo su medida inicial de reducción de impuestos: "A los días de asumir el cargo indiqué que eliminaríamos el IVA de las facturas de electricidad (...) y después anunciamos una reducción de los impuestos sobre bienes inmuebles para pubs, clubes sociales y locales de música en directo".