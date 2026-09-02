Capturan a tres personas por el asesinato de un financiero suizo-español en Panamá

Las tres personas fueron aprehendidas por su "presunta vinculación en el homicidio doloso agravado de un empresario suizo-español, ocurrido el 15 de abril de 2026, en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz" de la capital, precisó un comunicado de prensa de la Fiscalía.

De acuerdo con datos publicados por la prensa local, la víctima, de 60 años, fue atacada cuando se desplazaba en su automóvil, que habría recibido unos 30 impactos de bala. Según testigos, el homicidio fue perpetrado por cuatro hombres armados que descendieron de un vehículo.

González operaba en Panamá una casa de valores identificada por la prensa local con el nombre de Firmus Financial Inc. Las mismas fuentes señalaron que tenía más de 30 años de experiencia en la banca internacional y que se había graduado en Economía y Derecho en la Universidad de Ginebra, en Suiza.