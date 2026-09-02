Casi 9.000 drones ucranianos intentaron atacar Moscú en agosto, según alcalde

"Entre las 8:30 del 1 de agosto y las 8:30 del 1 de septiembre, 8.670 drones volaron hacia la región de Moscú", escribió Sobianin en redes sociales.

Agregó que la mayoría de los aparatos enemigos fueron neutralizados antes de acercarse a las fronteras de la región de Moscú.

Mientras, casi 800 drones fueron destruidos en las proximidades de la capital rusa.

Solo en las últimas horas las defensas antiaéreas derribaron 16 aparatos no tripulados que pretendían atacar objetivos en Moscú, dijo Sobianin.