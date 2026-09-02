CE aprueba ayudas alemanas de hasta 35.200 millones para garantizar suministro eléctrico

"Esta medida, con un coste estimado de entre 15.600 y 35.200 millones de euros, tiene como objetivo garantizar una capacidad suficiente para producir, almacenar o ajustar de manera flexible el consumo de electricidad, de modo que la producción eléctrica pueda satisfacer de forma constante la demanda prevista", indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Las ayudas estarán abiertas a todas las tecnologías, tanto a instalaciones existentes como nuevas, así como al almacenamiento, la gestión de la demanda y, con determinadas condiciones, a capacidad situada en otros Estados miembros conectados directamente a la red alemana.

Los beneficiarios serán seleccionados mediante subastas competitivas y podrán obtener contratos de hasta 15 años, con el suministro de capacidad a partir de 2031.

Las primeras subastas se organizarán en 2026 y, si no se cubre la capacidad prevista, también en 2027, y estarán reservadas a nueva capacidad de largo plazo situada en Alemania.

Las subastas posteriores, previstas para 2027 y 2029, estarán "abiertas a todas las tecnologías y tanto a capacidad existente como adicional", señaló la Comisión.

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"Toda la capacidad beneficiaria de contratos de 15 años deberá operar de manera climáticamente neutra a más tardar en 2045", añadió el Ejecutivo comunitario.

Además, "todas las nuevas centrales eléctricas de gas que concurran a un contrato de capacidad de 15 años deberán estar preparadas para utilizar hidrógeno", de modo que puedan realizar esa transición posteriormente.

La Comisión concluyó al analizar el plan alemán que "la medida es necesaria y adecuada para alcanzar el objetivo perseguido", de conformidad con las normas europeas sobre el mercado de la electricidad.

También consideró que es "proporcionada, ya que el nivel de las ayudas se corresponde con las necesidades efectivas de financiación" y destacó que los proyectos se seleccionarán mediante un procedimiento de licitación "transparente y no discriminatorio", con salvaguardias para garantizar una competencia efectiva.

Bruselas considera por ello que el mecanismo tendrá un impacto limitado sobre la competencia y los intercambios entre los Estados miembros.

Alemania también prevé impulsar la sustitución del gas por hidrógeno para reducir el riesgo de prolongar la dependencia del gas natural, aunque estas ayudas específicas no forman parte de la decisión adoptada hoy por Bruselas y deberán ser notificadas y evaluadas por separado.

En concreto, Berlín prevé convocar antes del 31 de diciembre de 2027 licitaciones para transformar 2 gigavatios (GW) de capacidad de gas a hidrógeno de aquí a 2040 y, entre 2032 y 2035, otras para convertir 2 GW adicionales antes de 2043.

Alemania tiene previsto además introducir en 2027 un mecanismo estructural de capacidad para abordar de forma más amplia sus necesidades de seguridad de suministro a partir de 2032 y que contará con un presupuesto separado.

Ese futuro mecanismo tampoco forma parte de la decisión adoptada hoy, aunque Bruselas lo considera "una parte importante del paquete" destinado a proporcionar a los inversores la certidumbre necesaria para garantizar la seguridad del suministro.