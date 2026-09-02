Investigadores de esta organización pusieron a prueba siete agentes de inteligencia artificial -ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Vibe, Meta AI y Mira-, a los que pidieron que buscaran contenidos en seis medios oficiales rusos cuya difusión está prohibida en la UE, entre ellos RT, Sputnik y RIA Novosti.

Los resultados muestran que varios de esos chatbots pueden buscar y reproducir contenidos de esos medios e incluso elaborar revistas de prensa con sus informaciones, sin advertir de que las fuentes están sancionadas en la UE.

Los chatbots estadounidenses ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Grok de la red social X, fueron los que con mayor facilidad respondieron a las peticiones de RSF.

Los tres "restituyeron una revista de prensa completa sobre la actualidad internacional" utilizando contenidos, titulares, enlaces y fragmentos de artículos, "sin mencionar que los medios utilizados estaban bajo sanciones europeas", subraya la organización en un comunicado.

Vibe, el chatbot de la francesa Mistral, mostró entretanto capacidad para encontrar vías alternativas cuando no podía acceder directamente a determinadas páginas.

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En una de las pruebas, el agente indicó que podía consultar Vesti.ru, vinculado a Rossiya 24, pero no otros medios como RIA Novosti, RT o Sputnik.

Sin embargo, en lugar de detenerse, buscó otras fuentes y encontró contenidos de Sputnik publicados en VKontakte (VK), la principal red social rusa. También encontró una aplicación conectada a Telegram que recuperaba contenidos de RT.

Por lo que se refiere a Gemini, de Google, rechazó en una primera prueba proporcionar enlaces debido a las sanciones, pero ofreció un resumen y, en una conversación posterior, respondió a la petición sin formular objeciones.

Meta AI fue el único chatbot que rechazó sistemáticamente las solicitudes, señalando explícitamente que no podía facilitar esos contenidos debido a las sanciones europeas. "Prueba que un chatbot puede cumplir con la normativa", según RSF.

Los medios rusos incluidos en la investigación fueron sancionados tras la invasión rusa de Ucrania y Bruselas los considera instrumentos de propaganda y "desinformación" del Kremlin, por lo que prohíbe su difusión, incluido en línea, en todo el territorio comunitario.

La organización considera especialmente preocupante que los chatbots puedan encontrar esos contenidos en otras plataformas y redistribuirlos aunque las páginas originales estén bloqueadas por la UE.

RSF pide a Bruselas que abra una investigación sobre ChatGPT para determinar en qué medida OpenAI "incumple sus obligaciones de prevención de riesgos sistémicos de desinformación" previstas en el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA).

Para el resto de los agentes, reclama procedimientos de infracción y defiende una regulación que permita actuar antes de que los sistemas de inteligencia artificial distribuyan contenidos de medios sometidos a sanciones europeas.