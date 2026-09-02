China lamenta que la reunión de Finanzas del G20 terminara sin un comunicado conjunto

"China lamenta profundamente que la reunión no pudiera emitir un comunicado", afirmó el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun en rueda de prensa.

Guo respondió de esta forma a una pregunta que atribuía la falta de consenso a las discrepancias de China sobre la cuestión de los desequilibrios globales, extremo que el portavoz no confirmó.

El representante de Exteriores se limitó a señalar que las distintas partes mantuvieron "diferentes puntos de vista sobre los asuntos pertinentes" durante la reunión, celebrada entre el lunes y el martes en Asheville (Carolina del Norte).

Guo sostuvo que el G20, como principal foro de cooperación económica internacional, debe abordar los grandes asuntos económicos mundiales de forma "objetiva, imparcial y equilibrada", sobre la base del consenso y la participación en igualdad de condiciones.

"China espera que Estados Unidos, como presidencia, trabaje con todos los miembros siguiendo estos principios y respete plenamente las preocupaciones razonables de todas las partes", agregó.

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La reunión de Asheville estuvo centrada, entre otros asuntos, en el crecimiento económico y la deuda soberana, con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendiendo una reducción de las trabas regulatorias y un mayor crecimiento como vía para contener los elevados niveles de endeudamiento.

El encuentro estuvo marcado además por la incertidumbre económica derivada de la guerra con Irán y el cierre en gran medida del estrecho de Ormuz, mientras la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió al término de la cita de que el "shock energético no ha terminado".