China pide "contención" tras la advertencia de Zelenski sobre el espacio aéreo ruso

Preguntado sobre si Pekín había recibido una advertencia de las autoridades ucranianas y si tomaría medidas ante el riesgo para los vuelos comerciales, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun, manifestó en una rueda de prensa que "el diálogo y la negociación son la única vía viable para resolver la crisis de Ucrania", y pidió a las partes "mantener la calma y ejercer contención".

Zelenski advirtió el lunes a las aerolíneas que todavía utilizan el espacio aéreo ruso de que este se hará "completamente inseguro", ante el aumento de los ataques ucranianos con drones y misiles contra objetivos militares en territorio ruso.

El mandatario precisó que Ucrania "no amenaza el transporte aéreo civil" ni a ningún avión y aseguró que su Ministerio de Exteriores proporcionaría a otros países y organizaciones internacionales información sobre los riesgos de volar sobre Rusia.

Las aerolíneas de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otros países que impusieron sanciones a Moscú no utilizan el espacio aéreo ruso, mientras que compañías de países que no se sumaron a esas restricciones, entre ellos China, continúan sobrevolando Rusia en algunas de sus rutas internacionales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó el martes las palabras de Zelenski de "apelación al terrorismo de Estado" y advirtió de que Moscú responderá si los ataques provocan una tragedia.

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Por su parte, el expresidente de Rusia y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, advirtió este miércoles de que, si Zelenski cumple su amenaza, Moscú apuntará a los "patrocinadores del terrorismo" de Ucrania, que identificó como "los jefes de Estado de países occidentales, principalmente europeos", quienes "suelen viajar a Kiev en tren".