Clooney critica la 'caquistocracia' en EE.UU.: En 2028 podría volver "cierta normalidad"

"Yo suelo ser muy optimista pero sí, creo que estamos atravesando un momento desafortunado. Aunque creo que vamos a superar todo esto", afirmó el actor en la rueda de prensa previa a que la Mostra le entregue esta noche un León de Oro honorífico.

Clooney, preguntado por la situación en su país bajo el gobierno de Donald Trump, afirmó que a sus 65 años tiene "edad suficiente" para haber vivido otras situaciones "violentas", recordando que solo en 1968 fueron asesinados Martin Luther King y Robert Kennedy.

Pero el actual es "otro de esos momentos difíciles" tan frecuentes a su parecer en la vida y la política de Estados Unidos.

"Hay una palabra muy buena, 'caquistocracia', que se refiere a un país gobernado por las personas menos cualificadas. Creo que quizá ahora mismo tenemos una 'caquistocracia', pero saldremos adelante", sostuvo Clooney.

En este sentido recordó que en noviembre tendrán lugar las elecciones de medio mandato y en 2028 unas nuevas presidenciales.

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"Las elecciones de noviembre deberían servir como contrapeso y, después, en 2028, con un poco de suerte, recuperaremos cierta normalidad", auguró.

Asimismo lamentó que en la base de este tipo de política "la crueldad forme parte de su diversión" y criticó al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, por publicar una foto en redes ridiculizando a soldados canadienses.

"Ves al secretario de Defensa publicando en Twitter una fotografía sobre mujeres del ejército de Canadá y piensas '¿qué te pasa?', '¿dónde está el sentido de la decencia en todo esto?'. Me avergüenza todo esto, pero saldremos adelante", zanjó.

Por otro lado, también expresó su preocupación por la crisis climática, máxime tras los incendios que este verano obligaron a su evacuación en su casa en el sur de Francia.

"Estamos viviendo un momento en el que la mayoría de quienes tienen el poder han decidido que el cambio climático es un engaño y que la ciencia no es real. Pero eso no durará para siempre. Habrá otras personas en el poder y se preocuparán por ello", prometió.

Clooney ha llegado a Venecia no para estrenar una película sino para recibir un León de Oro honorífico que la Mostra le entrega por encarnar "un artista completo, carismático, apasionado y original".

La estrella confesó su "amor" por la Ciudad de los Canales, donde se casó con Amal Alamuddin en 2014 o por la que ha pasado en numerosas ocasiones para estrenar algunas de sus cintas más exitosas, la primera vez como director con 'Good Night, and Good Luck' ('Buenas noches, y buena suerte', 2005).

"He tenido éxitos enormes y también fracasos estrepitosos. Recuerdo que estuve aquí con Catherine Zeta-Jones por el estreno de 'Intolerable cruelty' ('Crueldad intolerable', 2003) y ninguno de nuestros chistes funcionó", rememoró, visiblemente divertido.