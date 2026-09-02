Delcy Rodríguez espera que acuerdo petrolero beneficie a pueblo de EEUU y defiende alianza

"Yo espero que el gran acuerdo suscrito el 28 de agosto entre Venezuela y los Estados Unidos para (la) producción de 65.000 millones de barriles que están en reserva en esos campos se traduzca también en beneficio para el pueblo de los Estados Unidos, yo sé que es el objetivo del presidente Donald Trump", manifestó Rodríguez durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

"Chris, transmite nuestro agradecimiento por todo el esfuerzo conjunto que su Gobierno ha desplegado, el Departamento de Estado, la Secretaría de Energía, todo el Gobierno en su conjunto, esforzándose para llevar adelante el objetivo que es tener acuerdos ganar-ganar, de mutuo beneficio", afirmó.

La mandataria, con casi ocho meses al frente del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de tropas estadounidenses, aseguró que reivindica "cada día más el canal y el diálogo político y diplomático" con EE.UU., una alianza rechazada por seguidores del chavismo, de los cuales decenas protestaron el sábado en contra de la presencia de la nación norteamericana en su país.

Rodríguez espera también que "la fórmula energética que se está expresando" en los nuevos acuerdos petroleros con la estadounidense Chevron y la italiana Eni contribuya "al equilibrio energético internacional".

Wright, quien visita Caracas por segunda vez en lo que va del año, dijo el martes que el Gobierno estadounidense quiere que haya "mucha inversión" de su país en Venezuela.

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La Casa Blanca anunció recientemente un acuerdo por el cual una empresa de capital mixto participada por la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) y el Gobierno de EE.UU. tendrá acceso a explotar el 20 % de las reservas probadas venezolanas.