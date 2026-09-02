Denunciado futbolista marroquí por intento de agresión sexual en los Juegos Mediterráneos

La joven, que también participaba en la competición, presentó una denuncia después de que el futbolista, tras cenar juntos, la acompañara hasta la zona de la piscina del crucero en el que se alojan los participantes y, según su versión, hiciera insinuaciones de índole sexual pese a su evidente malestar.

Los hechos habrían ocurrido a bordo del Aroya, uno de los dos cruceros habilitados como Villa Mediterránea para alojar a los deportistas y las delegaciones durante estos Juegos.

Ante la insistencia del futbolista, la deportista decidió alejarse y presentar formalmente la denuncia.

Los investigadores han recuperado las imágenes de las cámaras de seguridad del buque para tratar de esclarecer lo sucedido.

El examen médico practicado a la denunciante no constató lesiones compatibles con una agresión, según los medios italianos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por el momento, el futbolista permanece en libertad y ya ha regresado a Marruecos, después de que la selección marroquí haya concluido su participación en los Juegos Mediterráneos, que terminan mañana jueves.