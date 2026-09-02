El boliviano Adhemar Guzmán Ballivián es electo como secretario general de Aladi

Guzmán fue votado para ocupar dicho puesto en el período 2026-2029 durante la vigésima reunió del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del organismo, celebrado en Montevideo.

En dicho encuentro fue también aprobada de la resolución 'Rol de la Aladi como foro de negociación y lineamientos para la acción futura', que establece "orientaciones para fortalecer la contribución de la Asociación al proceso de integración latinoamericana".

En ese sentido, la Aladi reafirmó su papel como un espacio activo para el acuerdo multilateral, "priorizando la negociación de instrumentos que contribuyan a incrementar el comercio interregional, avanzar en la convergencia regulatoria y facilitar el comercio", destacó el organismo.

"La resolución plantea además una mayor utilización del acervo normativo de la Asociación para favorecer el comercio de bienes y servicios, el comercio digital, las inversiones y la creación de cadenas regionales de valor. Asimismo, promueve una participación más amplia de los actores económicos y un apoyo prioritario a las empresarias y a las mipymes", añadió.

Por otra parte, en materia de transformación digital, los países miembros de la Aladi acordaron "continuar impulsando herramientas aplicadas al comercio regional, incluyendo el comercio sin papel, certificados y medios electrónicos, firma digital y aplicaciones basadas en inteligencia artificial".

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Finalmente, en el marco de la reunión llevada a cabo en la sede de la Aladi, se presentó el 'Acuerdo de Alcance Parcial para la Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio de Productos Cosméticos', desarrollado entre diez de los países que integran la Asociación.

Del encuentro participaron los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira; de Bolivia, Héctor Francisco Huanca; de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano; y de Uruguay, Mario Lubetkin.

También, vicecancilleres y distintas autoridades de los restantes países miembros de la Aladi, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.